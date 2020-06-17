Рисунок в coreldraw

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Закрыт9 заявок514 просмотров

1) Нарисовать в corel draw картинку ''лицо'' путем копирование изображения в рабочий лист корела и последующей отрисовки. Условия: минимум якорных точек, кривизну задавать управляющими точками вне кривой. 

2) Нарисовать в corel draw глаз по инструкции(документ word).

CorelDRAW
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