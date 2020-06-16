Отрисовать картинку по джипегу, под флексопечать

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок463 просмотра

Картинка в джипеге, лучшего качества и большего разрешения нет. Нужно ее отрисовать максимально близко. Особое внимание уделить шрифтам, как видите они не стандартные и основополагающие для восприятия

Результат в Иллюстраторе, в кривых, все в монохроме под дальнейшую печать флексой. Что такое флекса посмотрите в интернете. До начала выполнения задания готовы ответить на все вопросы, чтобы не дай бог не тратить драгоценное время (ваше и наше) зря.

Оплата либо Яндекс рубли, либо Сбер по России рубли. Другие варианты можем рассмотреть, но маловероятны

5 лет назад
IvanDD
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Иллюстрации и Рисунки
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