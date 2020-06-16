Нарисовать иллюстрацию

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Закрыт14 заявок819 просмотров

Необходимо нарисовать иллюстрацию подобной в прикрепленном файле, с настоящими лицами примерно в таком же стиле. 

Фото людей сброшу по запросу.

Пожалуйста, указывайте сроки и цену. 

Спасибо! 

5 лет назад
vojdF
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Иллюстрации и Рисунки
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