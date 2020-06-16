покажу вам типа такой но меня в мультяшном стиле .
Нарисовать иллюстрацию
Необходимо нарисовать иллюстрацию подобной в прикрепленном файле, с настоящими лицами примерно в таком же стиле.
Фото людей сброшу по запросу.
Пожалуйста, указывайте сроки и цену.
Спасибо!
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