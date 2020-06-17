Нужны лейблы в определенном стиле. Все просто ,название и стиль уже есть ,осталось только нарисовать)
Отрисовка мультяшных созвездий (87 иллюстраций). Цифровая живопись
Всем привет!
Ищем иллюстратора/художника для отрисовки созвездий звёздно неба (87 штук).
Есть готовые примеры как должны выглядеть созвездия.
Задача иллюстратора/художника повторить рисунок в красивом мультяшном стиле.
По примеру созвездия Лев
Тех. требования
- 87 созвездий
- Формат каждого созвездия А5, CMYK, 300 dpi
- Дедлайн 5 месяцев до декабря 2020
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Картинка в джипеге, лучшего качества и большего разрешения нет. Нужно ее отрисовать максимально близко. Особое внимание уделить шрифтам, как видите они не стандартные и основополагающие для восприятия Результат в Иллюстраторе, в кривых, все в ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать иллюстрацию подобной в прикрепленном файле, с настоящими лицами примерно в таком же стиле. Фото людей сброшу по запросу. Пожалуйста, указывайте сроки и цену. Спасибо!Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
покажу вам типа такой но меня в мультяшном стиле .Завершен5 лет назад
Ищем ответственного дизайнера, который всегда будет на связи. Необходимо создать 3 эскиза обложки, на тему бизнеса или МЛМ. Оплата 1500 рублей.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт5 лет назад
Тема книги: спорт, тренировочное пособие, бодибилдинг. По тренировке конкретной мышцы. Сейчас нужна обложка на тему тренировки бицепсов.Завершен5 лет назад
- $25
Довольно интересная творческая работа. Перед нами стоит задача упростить технологическую карту приготовления роллов для поваров, новеньких и стареньких. Нужно схематично изобразить ингредиенты в ролле, способ закатки, их количество, дальнейшие манипуляции с роллом. Например, классический ролл ...Закрыт5 лет назад