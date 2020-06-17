Отрисовка мультяшных созвездий (87 иллюстраций). Цифровая живопись

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Закрыт35 заявок1074 просмотра

Всем привет! 

Ищем иллюстратора/художника для отрисовки созвездий звёздно неба (87 штук). 

Есть готовые примеры как должны выглядеть созвездия. 

Задача иллюстратора/художника повторить рисунок в красивом мультяшном стиле.

По примеру созвездия Лев

Тех. требования

  • 87 созвездий
  • Формат каждого созвездия А5, CMYK, 300 dpi
  • Дедлайн 5 месяцев до декабря 2020
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