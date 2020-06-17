1) Нарисовать в corel draw картинку ''лицо'' путем копирование изображения в рабочий лист корела и последующей отрисовки. Условия: минимум якорных точек, кривизну задавать управляющими точками вне кривой. 2) Нарисовать в corel draw глаз по ...
Нужно нарисовать трех персонажей в векторе
Нужны три персонажа, сантехник, электрик и бытовой мастер. Чтоб они что-то делали. Стиль какими они должны быит прикрепил. Это фото грузчика. Должны быть остальные похож и не отличатся.
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