Нужно нарисовать трех персонажей в векторе

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Закрыт53 заявки1529 просмотров

Нужны три персонажа, сантехник, электрик и бытовой мастер. Чтоб они что-то делали. Стиль какими они должны быит прикрепил. Это фото грузчика. Должны быть остальные похож и не отличатся.

5 лет назад
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