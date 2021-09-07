koldakova

Наталья koldakova

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
3d визуализатор

Добрый день, я занимаюсь 3D визуализацией интерьеров для дизайнеров.  Создаю качественную фотореалистичную визуализацию с учетом дневного, вечернего, искусственного освещения и реалистичных материалов.  Ваш заказчик скажет Вау! Высокая скорость работы и опыт работы с реальными объектами. По образованию дизайнер. Работаю в 3ds Max, Corona, Photoshop. Сертифицированный специалист Autodesk  Портфолио на странице.

Пишите в сообщения, если заинтересовало и мы обсудим детали работы Буду рада сотрудничеству

Портфолио