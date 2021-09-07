3d визуализатор

Добрый день, я занимаюсь 3D визуализацией интерьеров для дизайнеров. Создаю качественную фотореалистичную визуализацию с учетом дневного, вечернего, искусственного освещения и реалистичных материалов. Ваш заказчик скажет Вау! Высокая скорость работы и опыт работы с реальными объектами. По образованию дизайнер. Работаю в 3ds Max, Corona, Photoshop. Сертифицированный специалист Autodesk Портфолио на странице.

Пишите в сообщения, если заинтересовало и мы обсудим детали работы Буду рада сотрудничеству