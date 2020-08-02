Иллюстратор/контент-менеджер

Создаю векторные иллюстрации (персонажи, таблицы, изометрия и т.д.), опыт в иллюстрации детских книжек. Также работаю с аккаунтами, детальная проработка концепции (визуальная и текстовая части), составление контент-плана на неделю/месяц, работа со сторис.

Немного о себе: окончила факультет мультимедийной журналистики в Дальневосточном Федеральном университете, 4 года опыта работы в СМИ, имею диплом об окончании художественной школы, окончила два курса по векторной иллюстрации и один по разработке персонажей.