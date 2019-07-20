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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена качественно и быстро, все пожелания были учтены. Спасибо!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Приятная коммуникация. Своевременная оплата. Очень приятно было сотрудничать.