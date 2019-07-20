taccjana

Татьяна taccjana

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

Kisanka
36 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Оригинальный дизайн буклета - пряничный человечек
Работа выполнена качественно и быстро, все пожелания были учтены. Спасибо!
Четкая постановка задачи. Приятная коммуникация. Своевременная оплата. Очень приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв