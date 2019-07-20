Оригинальный дизайн буклета - пряничный человечек

Требуется нарисовать логотип в виде пряничного человечка и сверстать макет буклета для размещения текста с описанием, и подобрать цветовую гамму, "рыба" макета приложена. Хотелось бы увидеть не точное повторение макета, а доработанную с оригинальной иллюстрацией и творческим подходом бюджетную версию.

Тематика буклета - веселые наборы "приготовь сам" для детей (печенье, пироги и пр).