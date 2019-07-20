Оригинальный дизайн буклета - пряничный человечек

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Завершен4 заявки361 просмотр

Требуется нарисовать логотип в виде пряничного человечка и сверстать макет буклета для размещения текста с описанием, и подобрать цветовую гамму, "рыба" макета приложена. Хотелось бы увидеть не точное повторение макета, а доработанную с оригинальной иллюстрацией и творческим подходом бюджетную версию.

Тематика буклета - веселые наборы "приготовь сам" для детей (печенье, пироги и пр). 

6 лет назад
Kisanka
36 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

taccjana
Татьяна 
44 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Работа выполнена качественно и быстро, все пожелания были учтены. Спасибо!
Четкая постановка задачи. Приятная коммуникация. Своевременная оплата. Очень приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

taccjana
Татьяна 
44 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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