О НАС: Частная студия комплексных креативных решений. Ищем Талантливого опытного Художника-иллюстратора для создания Серии качественных иллюстраций. *** Тематика проекта: "Пасха и Рождество". *** Рассматриваем варианты постоянной работы, а также временного сотрудничества. ...
Нужно сделать креативы (картинку 1080х1080)
Нужно сделать креативы (картинку 1080х1080)
из првеьюшек 400х250, примитивные
интересует самая минимальная цена
Вот примеры
https://www.sendspace.com/file/hoa54w
В результате нужна большая картинка, похожая, не 100% повторить, а суть рекламной картинки передать.
Заявки фрилансеров
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