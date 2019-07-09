Нужно сделать креативы (картинку 1080х1080)

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Нужно  сделать креативы (картинку 1080х1080)

из првеьюшек 400х250, примитивные

интересует самая минимальная цена

Вот примеры

 https://www.sendspace.com/file/hoa54w

В результате нужна большая картинка, похожая, не 100% повторить, а суть рекламной картинки передать.

6 лет назад
attaral
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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