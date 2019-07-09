Дизайн заготовок для лазерной резки по дереву в .ai

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок180 просмотров

Нужна контурная отрисовка заготовок под деревянные елочные игрушки с картинок или по описанию. Ориентировочно 20-25 единиц.

Файл должен быть в формате .ai, подробные требования к макету сброшу исполнителю в личку. Также для примера могу сбросить макет, который мне делали в прошлом году. 

6 лет назад
little_zmeyka
Юлия 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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