Нарисовать пак из 12 картинок

Владислав нарисовал с нуля 12 стикеров для сайта VGTimes, грамотно внедрив наш фирменный стиль (не просто налепи логотип где было место)). Причем идеи для эскизов придумал сам, у нас были только названия для них. Однозначно рекомендую, будем обращаться еще. Огромное спасибо!