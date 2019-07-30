Нарисовать пак из 12 картинок

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Завершен5 заявок706 просмотров

Здравствуйте. Необходимо нарисовать пак из 12 картинок. Картинки будут служить наградами и присуждаться железу в процессе обзоров. Например "Годнота!" или "Выбор стримера". В качестве тз у нас есть список название-описание для всех 12 наградок. Награды будут размещаться поверх главной картинки текстового обзора. Поэтому размер еще предстоит обсудить. Любителей тырить изображения из фотобанков (платных и бесплатных) просьба не беспокоить. В заявках жду примеры аналогичных работ.

6 лет назад
Missiya
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Trotsenko13
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$600
16 дней
Escrow
Владислав нарисовал с нуля 12 стикеров для сайта VGTimes, грамотно внедрив наш фирменный стиль (не просто налепи логотип где было место)). Причем идеи для эскизов придумал сам, у нас были только названия для них. Однозначно рекомендую, будем обращаться еще. Огромное спасибо!
Отличный заказчик. Оплата в срок, приятнейшее сотрудничество. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Trotsenko13
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад