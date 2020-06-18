Эскиз обложки монографии.Рис 1, 2,6, 15 в приоритете 1-й и 6-ой рисунок.формулы выделил желтым в приоритете 32,35 Редакция сделать пример, но макет не очень подходит по тематике. нарисовали краны здания, это не плохо, но в монографии затронуты вопросы управления строительным производство.И именно устойчивость, было бы не плохо отобразить на обложке. Например рис 1 это маятник, очень хорошо подходит для визуального понимания что такое устойчивость предприятий, рис 6 отображает ход процесса строительного производства, а рисунок 15, как определять эту устойчивость.В общем, надо создать нескольвариантов с использование данных рисунков, можно не всех, один два или три, как получится, если сможете вставить формулы то они тоже есть, думаю при числах на заднем плане от рисунков будет выглядеть круто. И предложить цвет, можно синеголубым, серый, как-то скучно Свернуть