Открытки из векторных изображений

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Закрыт13 заявок868 просмотров

Нужна корректировка 30 открыток, приступить необходимо в ближайшее время.

Нужен исполнитель хорошо владеющий Corel (правка и создание открыток) и Figma / Photoshop  (создание макетов мини лендингов для открыток с использованием стиля в котором открытка оформлена )

Чтобы провести выбор исполнителя просьба оценить ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ задачи по переводу на русский язык всех надписей в 3х открытках в примерном стиле как сейчас есть https://bit.ly/37EhkD2 .

Figma
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Иллюстрации и Рисунки
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