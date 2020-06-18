Открытки из векторных изображений

Нужна корректировка 30 открыток, приступить необходимо в ближайшее время.

Нужен исполнитель хорошо владеющий Corel (правка и создание открыток) и Figma / Photoshop (создание макетов мини лендингов для открыток с использованием стиля в котором открытка оформлена )

Чтобы провести выбор исполнителя просьба оценить ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ задачи по переводу на русский язык всех надписей в 3х открытках в примерном стиле как сейчас есть https://bit.ly/37EhkD2 .