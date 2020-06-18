Отрисовка объектов и заполнение атрибутов в QGIS

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Закрыт5 заявок905 просмотров

Нужно привязать и отрисовать карту г.Орла, составить для объектов таблицу атрибутов.

5 лет назад
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Иллюстрации и Рисунки
Егор
 
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5 лет назад

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