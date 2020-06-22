Нужны три персонажа, сантехник, электрик и бытовой мастер. Чтоб они что-то делали. Стиль какими они должны быит прикрепил. Это фото грузчика. Должны быть остальные похож и не отличатся.
Нарисовать в кривых растровые изображения
Здравствуйте!
Есть три растровых файла в psd (прикреплены к заказу). Нужно сделать их в кривых и сохранить в CorelDraw в 17 версии. Размеры, пропорции и шрифты должны быть сохранены.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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