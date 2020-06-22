Нарисовать в кривых растровые изображения

Нужно сделать человеческое сердце в форме сердца, но нужно чуть более форменное чем на рефе(рис.1) и сделать второй клапан(обязательно),примерно в том же месте как на скече(рис.2)Что-то похожее без клапанов можно увидеть в бараньем сердце,но ...