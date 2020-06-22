Нарисовать в кривых растровые изображения

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Завершен7 заявок451 просмотр

Здравствуйте!

Есть три растровых файла в psd (прикреплены к заказу). Нужно сделать их в кривых и сохранить в CorelDraw в 17 версии.  Размеры, пропорции и шрифты должны быть сохранены.

CorelDRAW
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sander
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Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
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$12
1 день
Escrow
Результатом доволен. Спасибо за оперативность!
Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

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