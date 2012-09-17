sander

Александр Шишкин sander

 
37 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
10
безопасных платежей

  • Консультация по теории вероятности и статистике

    $10

    Необходимо рассчитать вероятности победы игрока в теннисном матче при изменении счета, зная вероятность победы до начала матча. [i]При расчете нужно учитывать только счет и известные вероятности, остальное (текущую форму игрока и прочее) учитывать не нужно.[/i]   [b]Конкретная задача ...

    Контрольные, Задачи и Тесты3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Придумать название для англоязычного адалт-сайта

    $50

    Добрый день, уважаемые копирайтеры! Нужно название для англоязычного адалт-сайта при условии, что домен в зоне .com свободен. Вашу фантазию я не ограничиваю, готов рассмотреть любые варианты. Главное учтите, домен нужен для англоговорящей аудитории.

    Нейминг и Слоганы32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать две страницы по макетам

    Добрый день! Нужна кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка двух страниц. Макеты и более подробное описание прикрепляю к заданию. Также могу предоставить черновые варианты верстки, с которых можно взять размеры, шрифты, изображения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить ошибку в сайте на Wordpress

    $5

    После обновление версии php с 5.1 до 5.4 вылезла ошибка Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/public_html/wp-includes/functions.php on line 155 Сайт на wordpress'e. Вот как выглядит код в functions.php 153 function ...

    PHPWordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер двух форумов

    $500

    Нужно сделать парсер форумов http://searchengines.guru/ и http://www.maultalk.com/, который будет собирать следующую информацию: 1. Название темы со ссылкой на страницу форума 2. Количество ответов 3. Количество просмотров 4. Дата и время последнего сообщения 5. Количество сообщений за выбранный период И выводить эту ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сервис сравнения условий поставщиков

    $2500

    Уважаемые фрилансеры! Я ищу веб-программиста для долгосрочного сотрудничества над сервисом сравнения условий поставщиков. От вас требуется опыт и ответственность, с моей стороны – денежные знаки и помощь в составлении ТЗ. Что нужно будет делать? На первом этапе ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прикрутить xml-блок к flash-плееру

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужно настроить вывод тизеров непосредственно в плеере. Тизерная сеть предлагает решить эту задачу с помощью xml-блока, вот что они пишут: «При загрузке рекламного блока на стороне вашего сервера, необходимо передавать нам IP-адрес ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перерисовать логотип

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. В прикрепленном изображении нужно перерисовать силуэты деревьев. Вашу фантазию не ограничиваю, можете рисовать деревья любой формы, но сюжет должен остаться таким, как сейчас: два дерева и дом между ними. Высокая детализация не ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Есть два изображения logo1 и logo2. На их основе нужно нарисовать логотип. В качестве основного берем logo1 и перерисовываем кроны деревьев в стиле logo2. Силуэт деревьев должен остаться приблизительно таким, как в logo1, хотя можно с ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Смоделировать витрину островка в ТРЦ

    Нужно смоделировать и визуализировать витрину островка в ТРЦ. Черновой вариант смотрите в прикрепленном файле (там только правая часть витрины, левая - аналогичная). Мне нужна качественная визуализация с текстурами, стеклянными дверцами на трех нижних полках и ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переработка сайта на WordPress

    $500

    Нужен специалист, разбирающийся в вордпрессе и php, для переработки сайта. Краткий список работ: 1. Нужно сверстать новые шаблоны страниц, на основании предоставленного мною макета. 2. Добавить систему голосования за посты, и на ее основе считать рейтинг поста. 3. ...

    PHPWordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер форума

    $250

    Нужно сделать парсер форума http://forum.searchengines.ru/, который будет собирать следующую информацию: 1. Название темы со ссылкой на страницу форума 2. Количество ответов 3. Количество просмотров 4. Дата и время последнего сообщения 5. Количество сообщений за конкретное число И выводить эту информацию в ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить скрипт

    $50

    Не сайте не показываются спарсенные видео, появляется ошибка: video not found or access denied. Ранее было все в порядке. Нужно разобраться в чем причина. Сайт на WP, парсер на php. За решение проблемы готов заплатить ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение ссылок на форумах

    Мне нужен исполнитель для размещения ссылок на форумах. Список форумов и подходящих тем я предоставлю. Задача - оставлять сообщения с органично вписанными ссылками на заданные сайты. Темы сайтов - автомобили и планшетные компьютеры, поэтому ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
stepennwolf
Игорь 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Парсер форума
+
Результатом и процессом сотрудничества с Игорем доволен.
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$12
10 баллов
4 года назад
Нарисовать в кривых растровые изображения
Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Результатом доволен. Спасибо за оперативность!
Ответный отзыв
mvm
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$170
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка
Александр отличный заказчик! Приятен в общении, с оплатой никаких проблем, всегда на связи. Всем рекомендую!
Задание выполнил на отлично, не смотря на отсутствие ТЗ и макетов. Принимал активное участие в работе, давал рекомендации, разъяснял некоторые технические моменты. Сотрудничеством довольны.
Ответный отзыв
Soul_X
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$180
9 баллов
7 лет назад
Ролик-презентация сервиса
Спасибо за сотрудничество.
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annie_st
Анна 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перевести минутный ролик с французского на русский язык.
Все отлично! Спасибо за интересный проект. Всем рекомендую сотрудничать с Александром!
Доволен сотрудничеством. Анна выполнила работу очень оперативно.
Ответный отзыв