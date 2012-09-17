Здравствуйте! Есть три растровых файла в psd (прикреплены к заказу). Нужно сделать их в кривых и сохранить в CorelDraw в 17 версии. Размеры, пропорции и шрифты должны быть сохранены.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходима адаптивная верстка (для различных устройств) сайта кэшбэк-сервиса.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Необходимо рассчитать вероятности победы игрока в теннисном матче при изменении счета, зная вероятность победы до начала матча. [i]При расчете нужно учитывать только счет и известные вероятности, остальное (текущую форму игрока и прочее) учитывать не нужно.[/i] [b]Конкретная задача ...Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $180
Сделать ролик для кэшбэк-сервиса, аналогичный http://fr.igraal.com/. Персональный проект для Андрей Найдёнова.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, нужно перевести ролик с главной страницы http://fr.igraal.com/ на русский язык. Результат нужен в виде текста.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые копирайтеры! Нужно название для англоязычного адалт-сайта при условии, что домен в зоне .com свободен. Вашу фантазию я не ограничиваю, готов рассмотреть любые варианты. Главное учтите, домен нужен для англоговорящей аудитории.Нейминг и Слоганы32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужна кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка двух страниц. Макеты и более подробное описание прикрепляю к заданию. Также могу предоставить черновые варианты верстки, с которых можно взять размеры, шрифты, изображения.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
После обновление версии php с 5.1 до 5.4 вылезла ошибка Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/public_html/wp-includes/functions.php on line 155 Сайт на wordpress'e. Вот как выглядит код в functions.php 153 function ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Нужно сделать парсер форумов http://searchengines.guru/ и http://www.maultalk.com/, который будет собирать следующую информацию: 1. Название темы со ссылкой на страницу форума 2. Количество ответов 3. Количество просмотров 4. Дата и время последнего сообщения 5. Количество сообщений за выбранный период И выводить эту ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2500
Уважаемые фрилансеры! Я ищу веб-программиста для долгосрочного сотрудничества над сервисом сравнения условий поставщиков. От вас требуется опыт и ответственность, с моей стороны – денежные знаки и помощь в составлении ТЗ. Что нужно будет делать? На первом этапе ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно вывести тизеры visitweb’a и teasernet’a непосредственно в самом плеере аналогично тому, как сделано здесь: http://tubecontext.com/webmaster_pageВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужно настроить вывод тизеров непосредственно в плеере. Тизерная сеть предлагает решить эту задачу с помощью xml-блока, вот что они пишут: «При загрузке рекламного блока на стороне вашего сервера, необходимо передавать нам IP-адрес ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. В прикрепленном изображении нужно перерисовать силуэты деревьев. Вашу фантазию не ограничиваю, можете рисовать деревья любой формы, но сюжет должен остаться таким, как сейчас: два дерева и дом между ними. Высокая детализация не ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть два изображения logo1 и logo2. На их основе нужно нарисовать логотип. В качестве основного берем logo1 и перерисовываем кроны деревьев в стиле logo2. Силуэт деревьев должен остаться приблизительно таким, как в logo1, хотя можно с ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно смоделировать и визуализировать витрину островка в ТРЦ. Черновой вариант смотрите в прикрепленном файле (там только правая часть витрины, левая - аналогичная). Мне нужна качественная визуализация с текстурами, стеклянными дверцами на трех нижних полках и ...3D-графика1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Есть файл БД, но импортировать его через phpmyadmin не получается - выскакивает ошибка. Нужна оперативная помощь.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен специалист, разбирающийся в вордпрессе и php, для переработки сайта. Краткий список работ: 1. Нужно сверстать новые шаблоны страниц, на основании предоставленного мною макета. 2. Добавить систему голосования за посты, и на ее основе считать рейтинг поста. 3. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужно сделать парсер форума http://forum.searchengines.ru/, который будет собирать следующую информацию: 1. Название темы со ссылкой на страницу форума 2. Количество ответов 3. Количество просмотров 4. Дата и время последнего сообщения 5. Количество сообщений за конкретное число И выводить эту информацию в ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Не сайте не показываются спарсенные видео, появляется ошибка: video not found or access denied. Ранее было все в порядке. Нужно разобраться в чем причина. Сайт на WP, парсер на php. За решение проблемы готов заплатить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Мне нужен исполнитель для размещения ссылок на форумах. Список форумов и подходящих тем я предоставлю. Задача - оставлять сообщения с органично вписанными ссылками на заданные сайты. Темы сайтов - автомобили и планшетные компьютеры, поэтому ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад