Ролик-презентация сервиса

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка149 просмотров

Сделать ролик для кэшбэк-сервиса, аналогичный http://fr.igraal.com/. Персональный проект для Андрей Найдёнова.

9 лет назад
sander
38 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Soul_X
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$180
4 дня
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Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Soul_X
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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