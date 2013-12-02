Обработка видеороликов 3-10мин

Нужен человек, который сможет качественно редактировать видео и готовить к выкладке.

Под редактированием я имею в виду - делание из монотонной картинки человека на одинаковом фоне - более интересной, динамичной картинки. это может быть смена плана - средний на крупный, вставка ключевых мыслей в виде визуальной-динамичной картинки, где-то вставка иллюстрирующей картинки рядом со спикером, может добавление звука. В общем, сделать видео более смотрибельным, разнообразным.

Длительность роликов 3-10 минут. Обычно это будет лицо+плечи, на заднем фоне, либо однотонном - белом, черном, либо хромакее.

От вас нужен прайс - сколько будет стоить работа за одно видео.

Тестовая задача - обработать одно видео и прислать результат https://www.youtube.com/watch?v=e36g5BNKBcg. С тем, с кем сработаемся - будем сотрудничать постоянно.

Еще вам в плюс будет наличие портфолио с похожими работами - где вы отмонтировали и отредактировали видео со спикером со статичным задним фоном.