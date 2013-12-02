Обработка видеороликов 3-10мин

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт16 заявок496 просмотров

Нужен человек, который сможет качественно редактировать видео и готовить к выкладке.

Под редактированием я имею в виду - делание из монотонной картинки человека на одинаковом фоне - более интересной, динамичной картинки. это может быть смена плана - средний на крупный, вставка ключевых мыслей в виде визуальной-динамичной  картинки, где-то вставка иллюстрирующей картинки рядом со спикером, может добавление звука. В общем, сделать видео более смотрибельным, разнообразным.

Длительность роликов 3-10 минут. Обычно это будет лицо+плечи, на заднем фоне, либо однотонном - белом, черном, либо хромакее.

От вас нужен прайс - сколько будет стоить работа за одно видео.

Тестовая задача - обработать одно видео и прислать результат https://www.youtube.com/watch?v=e36g5BNKBcg. С тем, с кем сработаемся - будем сотрудничать постоянно.

Еще вам в плюс будет наличие портфолио с похожими работами - где вы отмонтировали и отредактировали видео со спикером со  статичным задним фоном.

9 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Отредактировать видео

    Добрый день! Необходимо в начало видео вставить наш логотип (на белом фоне появился и затухнут).  В конце появляющиеся строчки предложения.  Сроки - на сегодня-завтра Оплата - договорная  Спасибо! ...

    Видеомонтаж32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изготовить видеоролик 60 сек. с живым спикером для презентации услуги

    Требуется переписать видеопрезентацию ролика https://www.youtube.com/watch?v=TWwG6eRFtBc Текст оставить тот же, задний фон нужно изменить на современный офисный, спикер (женщина или мужчина, неважно) должен выглядеть аккуратно ( в костюме, побрит, причесан)  и говорить без акцента. ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Видеомонтаж любительского ролика

    Есть 20 коротких видео про Глеба (моего сына).  Нужно подготовить 3-5ти минутный ролик о том как он взрослеет под веселую музыку, указывая возраст. (возраст Глеба на каждом эпизоде можно определить по дате в названии ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Смонтировать и отредактировать видео ролик автомойки

    Нужно смонтировать ролик и мини ролик с авто мойки. Что необходимо: 1) добавить 3D графики или элементы 2) устранить лишние детали на видео и объекты (если это возможно) 3) чтобы получилось ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Видео заставка с логотипом

    Всем привет! Требуется анимация логотипа со звуками (звуки ваши) в детском мультяшном стиле на 3-5 секунд для вставки в видео. Фон белый. Тени не нужны. Качество 1080. Делаю выбор по стоимости, времени исполнения и по ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Видео реклама

    Нужно сделать 15 секундный видео ролик для ТВ рекламы. Вся логика есть на powerpoint презентации + желали бы услышать ваши фантазии, для красивой реализации

    PowerPoint
    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад