Добрый день! Необходимо в начало видео вставить наш логотип (на белом фоне появился и затухнут). В конце появляющиеся строчки предложения. Сроки - на сегодня-завтра Оплата - договорная Спасибо! ...
Обработка видеороликов 3-10мин
Нужен человек, который сможет качественно редактировать видео и готовить к выкладке.
Под редактированием я имею в виду - делание из монотонной картинки человека на одинаковом фоне - более интересной, динамичной картинки. это может быть смена плана - средний на крупный, вставка ключевых мыслей в виде визуальной-динамичной картинки, где-то вставка иллюстрирующей картинки рядом со спикером, может добавление звука. В общем, сделать видео более смотрибельным, разнообразным.
Длительность роликов 3-10 минут. Обычно это будет лицо+плечи, на заднем фоне, либо однотонном - белом, черном, либо хромакее.
От вас нужен прайс - сколько будет стоить работа за одно видео.
Тестовая задача - обработать одно видео и прислать результат https://www.youtube.com/watch?v=e36g5BNKBcg. С тем, с кем сработаемся - будем сотрудничать постоянно.
Еще вам в плюс будет наличие портфолио с похожими работами - где вы отмонтировали и отредактировали видео со спикером со статичным задним фоном.
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