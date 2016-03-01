Смонтировать и отредактировать видео ролик автомойки

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок368 просмотров

Нужно смонтировать ролик и мини ролик с авто мойки.

Что необходимо:

1) добавить 3D графики или элементы

2) устранить лишние детали на видео и объекты (если это возможно)

3) чтобы получилось очень стильно

9 лет назад
Marinagagarina1
Марина 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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