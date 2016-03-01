Смонтировать и отредактировать видео ролик автомойки

Всем привет! Требуется анимация логотипа со звуками (звуки ваши) в детском мультяшном стиле на 3-5 секунд для вставки в видео. Фон белый. Тени не нужны. Качество 1080. Делаю выбор по стоимости, времени исполнения и по ...