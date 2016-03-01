Добрый день! Необходимо в начало видео вставить наш логотип (на белом фоне появился и затухнут). В конце появляющиеся строчки предложения. Сроки - на сегодня-завтра Оплата - договорная Спасибо! ...
Смонтировать и отредактировать видео ролик автомойки
Нужно смонтировать ролик и мини ролик с авто мойки.
Что необходимо:
1) добавить 3D графики или элементы
2) устранить лишние детали на видео и объекты (если это возможно)
3) чтобы получилось очень стильно
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