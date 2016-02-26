Отредактировать видео товаров - наложить заставку, музыку...

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт46 заявок453 просмотра

Доброго времени суток! Есть различные видео ролики обзоров товаров (короткометражки на 2-4 мин. - распаковка товаров), необходимо их доработать для загрузки на youtube - вставить заставку в начале видео (есть готовая нарезка), поместить в правый нижний край логотип и наложить музыку.  На некотрых частях товара будут показываться комменты с пояснением, что это (штук 3-5 на все видео),  текст будет указан  в задании.

В общем, задание не сложное, роликов таких будет в последующем пару десятков или более.

Пишите в предложении обязательно сумму за 1 ролик, примерную.

Просьба, указывайте примеры работ видео (ссылки на ютуб ролики и т.п.).

9 лет назад
brilliants
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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