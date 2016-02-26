Нужен коротенький ролик сделанный в программе ExplaindioVideoCreator (только в ней) на тему поздравление всех женщин с 8 марта. Ничего особенного,ученический проект( не успеваем сами)
Видеоинфографика
Нужен ролик для размещения в магазине. продолжительность 3 мин. перелив цветов, логотип и слоган компании. Просто и со вкусом.
Заявки фрилансеров
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