На сайте мы используем сейчас шаблонную видеозаставку, и хотим заменить ее на наше видео. Есть пару часов исходников, нужно подобрать лучшие кадры и сделать на сек 10 адекватную красивую замену. 300 руб.
Видео обзоры товаров для интернет магазина.
Доброго времени суток! Необходимо сделать видео обзоры товаров для интенет-магазина для загрузки на youtube. Товары различные, в основном фото-видео аксессуары и ср-ва защиты слуха. Обзор должен иметь заставку в начале видео, короткий обзор с распаковкой товара и составных частей, на некотрых частях товара будут показываться комменты с пояснением, что это (указано будет в задании). Видео обзор в общей сложности на пару минут с заставкой - музыка, голосового сопровождения нет. Товары будут высылаться исполнителю Новой Почтой. Желательно чтобы заявки приходили только от тех, кто уже занимался видео обзорами и может показать пример своих работ.
Внимание! Проект только для фрилансеров Украины.
Заявки фрилансеров
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