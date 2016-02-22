Видео обзоры товаров для интернет магазина.

Доброго времени суток! Необходимо сделать видео обзоры товаров для интенет-магазина для загрузки на youtube. Товары различные, в основном фото-видео аксессуары и ср-ва защиты слуха. Обзор должен иметь заставку в начале видео, короткий обзор с распаковкой товара и составных частей, на некотрых частях товара будут показываться комменты с пояснением, что это (указано будет в задании). Видео обзор в общей сложности на пару минут с заставкой - музыка, голосового сопровождения нет. Товары будут высылаться исполнителю Новой Почтой. Желательно чтобы заявки приходили только от тех, кто уже занимался видео обзорами и может показать пример своих работ.

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