Сделать из видео 10 сек ролик для сайта

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Завершен6 заявок216 просмотров

На сайте мы используем сейчас шаблонную видеозаставку, и хотим заменить ее на наше видео. Есть пару часов исходников, нужно подобрать лучшие кадры и сделать на сек 10 адекватную красивую замену. 300 руб.

9 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ddeniska66
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
Спасибо за несколько вариантов! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен! Рекомендую)!

Заявки фрилансеров

ddeniska66
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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