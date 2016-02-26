Требуется сделать постановку для web-театра.Что это такое web-театр:Обычная театральная постановка для детишек младшейвозрастной группы от 4 до 7 лет.Однако зрители находятся за своими компьютерамидистанционно, они смотрят представление через монитор. От вас же требуется снимать ...
Сделать из видео 10 сек ролик для сайта
На сайте мы используем сейчас шаблонную видеозаставку, и хотим заменить ее на наше видео. Есть пару часов исходников, нужно подобрать лучшие кадры и сделать на сек 10 адекватную красивую замену. 300 руб.
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