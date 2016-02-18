Привет дорогие фрилансеры. Что нужно от вас: • Сценарий основываясь на PDF'ках. (хронометраж до 2ух мин) • Инфографика • Футажи • Монтаж Сроки горят, надеюсь ...
Монтаж коротких роликов из готового материала
Добрый день уважаемые фрилансеры.
разыскиваю человека на регулярное создание коротких роликов такого вида:
http://www.youtube.com/watch?v=7whqlHbU7iA&index=1&list=PL7xPwQRm2qg7-FWzlXSGNP_un07WA2CXU
1. Снимаю объект с разных ракурсов, обычно 5-10-15 видов длиной 20-40 секунд
2. Аудиодорожка имеется.
Нужно создать ролик (кадры берутся осмысленно - под текст!)
просьба указывать хотя бы примерную ЦЕНУ работы.
Заявки фрилансеров
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