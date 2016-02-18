Монтаж коротких роликов из готового материала

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Закрыт34 заявки336 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры.

разыскиваю человека на регулярное создание коротких роликов такого вида:

http://www.youtube.com/watch?v=7whqlHbU7iA&index=1&list=PL7xPwQRm2qg7-FWzlXSGNP_un07WA2CXU

1. Снимаю объект с разных ракурсов, обычно 5-10-15 видов длиной 20-40 секунд

2. Аудиодорожка имеется.

Нужно создать ролик (кадры берутся осмысленно - под текст!)

просьба указывать хотя бы примерную ЦЕНУ работы.

9 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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