Видеообзоры для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок236 просмотров

Требуется исполнитель для подготовки видео обзоров для интернет-магазина. Специализация компании - товары для здоровья, красоты и здорового образа жизни.

Продолжительность видео - до 4 мин. 

Необходим видеообзор такого формата: https://www.youtube.com/watch?v=8cQl9eunTDE

Просьба добавлять свои предложения со стоимостью и примерами работ.

9 лет назад
medmagazin
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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