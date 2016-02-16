Добрый день, товарищи :). Мы - благотворительный фонд НЕ ОДИН http://fondneodin.ru/ хотим сделать короткий анимационный промо-ролик, презентующий следующее: * нужно показать как для народа не значительны 30р/мес (1 рубль в день) и как ...
Видеообзоры для интернет-магазина
Требуется исполнитель для подготовки видео обзоров для интернет-магазина. Специализация компании - товары для здоровья, красоты и здорового образа жизни.
Продолжительность видео - до 4 мин.
Необходим видеообзор такого формата: https://www.youtube.com/watch?v=8cQl9eunTDE
Просьба добавлять свои предложения со стоимостью и примерами работ.
Заявки фрилансеров
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