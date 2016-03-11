Нужен видео отзыв о том, как вам понравилось пользоваться сайтом по повышению уникальности текста, что он вам помог, что работа стала уникальной и т.д. Потом выдам каждому текст что говорить. Что нужно сделать? ...
Легкий монтаж ролика
Есть видео, которое нужно доработать:
1. добавить заставку вначало и в конец (заставки есть)
2. добавить лого в угол видео
3. добавить надписи в кадрах (тексты и разбивку надписей дадим).
4. добавить фон (снято на хромокее)
Пример готового видео (с таким же заданием):
https://www.youtube.com/watch?v=bRrHHjWBVjw
Интересует стоимость/сроки
Выбранный исполнитель
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