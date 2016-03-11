Легкий монтаж ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен54 заявки624 просмотра

Есть видео, которое нужно доработать:

1. добавить заставку вначало и в конец (заставки есть)

2. добавить лого в угол видео

3. добавить надписи в кадрах (тексты и разбивку надписей дадим).

4. добавить фон (снято на хромокее)

Пример готового видео (с таким же заданием):

https://www.youtube.com/watch?v=bRrHHjWBVjw 

Интересует стоимость/сроки

9 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
8 дней назад

Выбранный исполнитель

AlenaIgorya
Алена 
31 год
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Алёна выполнила задачу точно так, как было нужно и очень оперативно. Несомненно, буду обращаться еще. Спасибо за работу!
ТЗ подробное, расписанное поминутно. Точно знает, что хочет получить в итоговой работе. Оплата поступила сразу же, после выполнения заказа. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

AlenaIgorya
Алена 
31 год
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад

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