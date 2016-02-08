Здравствуйте. В Москве есть такая себе Пилотаж Арена. Там есть площадка - минитанкодром. Мне нужны подробности об этой площадке. Минимум - фото и видео отчет, максимум это подробная информация из чего он состоит, материалы, кто ...
Нужен видео отзыв сделать на минуту. Подработка студентам.
Нужен видео отзыв о том, как вам понравилось пользоваться сайтом по повышению уникальности текста, что он вам помог, что работа стала уникальной и т.д. Потом выдам каждому текст что говорить.
Что нужно сделать?
- Возраст 18-35 лет.
- Видео на одну минуту
- Видео в HD 720 качество (минимум)
- Где снимать? Дома, на улице Можно сесть за стол включить текст на экране ПК и прочитать его, только желательно в камеру смотреть. Задний фон должен не раздражать глаза и нравится людям (то есть облезлые стенки снимать не надо)
- Видео должно было не тусклым, а звук четким.
- Человек должен быть причесанный с нормальной одеждой. (Пьяные лица не оплачивается)
- Срок 1-2 дня.
Нужно 5 разных человек, 5 разных отзывов, в 5 разных местах.
Цена 50 рублей за один отзыв. Почему так дешево? Включить камеру и прочитать готовый текст стоит именно эту сумму у меня. Цена не обговаривается. Отвечу сегодня всем, текст дам завтра с утра.
Оплату гарантирую ВМР, или украинцам на карточку Приватбанка по курсу... Самым недоверчивым могу предложить гарант для страховки.
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