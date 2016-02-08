Нужен видео отзыв сделать на минуту. Подработка студентам.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок301 просмотр

Нужен видео отзыв о том, как вам понравилось пользоваться сайтом по повышению уникальности текста, что он вам помог, что работа стала уникальной и т.д. Потом выдам каждому текст что говорить. 

Что нужно сделать? 

- Возраст 18-35 лет. 

- Видео на одну минуту 

- Видео в HD 720 качество (минимум) 

- Где снимать? Дома, на улице Можно сесть за стол включить текст на экране ПК и прочитать его, только желательно в камеру смотреть. Задний фон должен не раздражать глаза и нравится людям (то есть облезлые стенки снимать не надо) 

- Видео должно было не тусклым, а звук четким. 

- Человек должен быть причесанный с нормальной одеждой. (Пьяные лица не оплачивается) 

- Срок 1-2 дня. 

Нужно 5 разных человек, 5 разных отзывов, в 5 разных местах. 

Цена 50 рублей за один отзыв. Почему так дешево? Включить камеру и прочитать готовый текст стоит именно эту сумму у меня. Цена не обговаривается. Отвечу сегодня всем, текст дам завтра с утра. 

Оплату гарантирую ВМР, или украинцам на карточку Приватбанка по курсу... Самым недоверчивым могу предложить гарант для страховки.

9 лет назад
sera424242
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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