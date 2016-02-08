Нужен видео отзыв сделать на минуту. Подработка студентам.

Нужен видео отзыв о том, как вам понравилось пользоваться сайтом по повышению уникальности текста, что он вам помог, что работа стала уникальной и т.д. Потом выдам каждому текст что говорить.

Что нужно сделать?

- Возраст 18-35 лет.

- Видео на одну минуту

- Видео в HD 720 качество (минимум)

- Где снимать? Дома, на улице Можно сесть за стол включить текст на экране ПК и прочитать его, только желательно в камеру смотреть. Задний фон должен не раздражать глаза и нравится людям (то есть облезлые стенки снимать не надо)

- Видео должно было не тусклым, а звук четким.

- Человек должен быть причесанный с нормальной одеждой. (Пьяные лица не оплачивается)

- Срок 1-2 дня.

Нужно 5 разных человек, 5 разных отзывов, в 5 разных местах.

Цена 50 рублей за один отзыв. Почему так дешево? Включить камеру и прочитать готовый текст стоит именно эту сумму у меня. Цена не обговаривается. Отвечу сегодня всем, текст дам завтра с утра.

Оплату гарантирую ВМР, или украинцам на карточку Приватбанка по курсу... Самым недоверчивым могу предложить гарант для страховки.