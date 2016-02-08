Фото, видео отчет о минитанкодроме в пилотаж арене.

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Закрыт4 заявки266 просмотров

Здравствуйте. В Москве есть такая себе Пилотаж Арена. Там есть площадка - минитанкодром. Мне нужны подробности об этой площадке. Минимум - фото и видео отчет, максимум это подробная информация из чего он состоит, материалы, кто делал, как делал и так далее. Если кто-то участвовал в монтаже, заказе. разработке и так далее еще лучше. 

Ссылка http://www.arena-pilotage.ru/ploshchadki/minitankodrom/

Собственно оплата зависит от того что вы можете предложить, договорная. 

9 лет назад
ctpahhuk17
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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