Фото, видео отчет о минитанкодроме в пилотаж арене.

Здравствуйте. В Москве есть такая себе Пилотаж Арена. Там есть площадка - минитанкодром. Мне нужны подробности об этой площадке. Минимум - фото и видео отчет, максимум это подробная информация из чего он состоит, материалы, кто делал, как делал и так далее. Если кто-то участвовал в монтаже, заказе. разработке и так далее еще лучше.

Ссылка http://www.arena-pilotage.ru/ploshchadki/minitankodrom/.

Собственно оплата зависит от того что вы можете предложить, договорная.