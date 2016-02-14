Завлекающий видеоролик от благотворительного фонда.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок213 просмотров

Добрый день, товарищи :). Мы - благотворительный фонд НЕ ОДИН http://fondneodin.ru/ хотим сделать короткий анимационный промо-ролик, презентующий следующее:

* нужно показать как для народа не значительны 30р/мес (1 рубль в день) и как значительно то, что может сделать благотворительный фонд если люди объединятся и согласятся на ежедневные пожертвования суммой в рубль (30р/мес).

* нужно привести статистику и примеры

* нужно обозначить наши проекты, что на 50-70 млн можно построить 9ти этажные дома и раздать квартиры в рассрочку без процентов социально не защищенным слоям населения

* нужно пояснить, что в даже 1 рубль в день - это большая сумма, и не нужно как раньше месяцами собирать кому-то на операцию или еще на что то, что мы вперед смотрящий и динамично развивающийся фонд - революция в мире фондов!,  а все остальные фонды уже в прошлом, т.к. их методы работы устарели.

Ролик должен быть похож на этот: https://www.youtube.com/watch?v=LN2nSPURhlc

9 лет назад
strofcorn
Кирилл 
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Легкий монтаж ролика

    Есть видео, которое нужно доработать: 1. добавить заставку вначало и в конец (заставки есть) 2. добавить лого в угол видео 3. добавить надписи в кадрах (тексты и разбивку надписей дадим). ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен видео отзыв сделать на минуту. Подработка студентам.

    $5

    Нужен видео отзыв о том, как вам понравилось пользоваться сайтом по повышению уникальности текста, что он вам помог, что работа стала уникальной и т.д. Потом выдам каждому текст что говорить.  Что нужно сделать?  ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фото, видео отчет о минитанкодроме в пилотаж арене.

    Здравствуйте. В Москве есть такая себе Пилотаж Арена. Там есть площадка - минитанкодром. Мне нужны подробности об этой площадке. Минимум - фото и видео отчет, максимум это подробная информация из чего он состоит, материалы, кто ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Синхронизация видео и звука. Файлы 50 шт MP4 видео и МP3 аудио.

    $125

    Есть около 50 файлов MP4 видео (с плохим звуком) и файлы МP3 аудио записанные с отдельного микрофона для этих же видео. Нужна синхронизация видео с новым аудио. Передача файлов через файлообменник.

    Видеомонтаж86 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Монтаж видео.

    Добрый день! Нужно сделать монтаж видео ролика из обрезков. Видео как стильная и веселая экскурсия по помещению и прилегающей территории. Помещение сдается в аренду под мероприятия, вечеринки. ...

    Видеомонтаж46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ролик-фотоколлаж (2 минуты видео)

    $40

    Идея:  Мы это видим как серия фотографий которые будут иллюстрировать нашу активность и бренд Федора Фомина — работа в сфере семейной политики в Министерстве, ивенты, благотворительная деятельность с детьми — между всем этим вероятно ...

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад