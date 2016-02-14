Завлекающий видеоролик от благотворительного фонда.

Добрый день, товарищи :). Мы - благотворительный фонд НЕ ОДИН http://fondneodin.ru/ хотим сделать короткий анимационный промо-ролик, презентующий следующее:

* нужно показать как для народа не значительны 30р/мес (1 рубль в день) и как значительно то, что может сделать благотворительный фонд если люди объединятся и согласятся на ежедневные пожертвования суммой в рубль (30р/мес).

* нужно привести статистику и примеры

* нужно обозначить наши проекты, что на 50-70 млн можно построить 9ти этажные дома и раздать квартиры в рассрочку без процентов социально не защищенным слоям населения

* нужно пояснить, что в даже 1 рубль в день - это большая сумма, и не нужно как раньше месяцами собирать кому-то на операцию или еще на что то, что мы вперед смотрящий и динамично развивающийся фонд - революция в мире фондов!, а все остальные фонды уже в прошлом, т.к. их методы работы устарели.

Ролик должен быть похож на этот: https://www.youtube.com/watch?v=LN2nSPURhlc