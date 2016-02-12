Есть видео, которое нужно доработать: 1. добавить заставку вначало и в конец (заставки есть) 2. добавить лого в угол видео 3. добавить надписи в кадрах (тексты и разбивку надписей дадим). ...
Записать урок по ретуши фото
Необходимо записать урок по ретуши фото как в приложенном файле, интересует такой стиль ретуши.
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