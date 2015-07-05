medmagazin

Добрый день! Нужен дизайнер для подготовки баннеров на сайт. ТЗ по первому баннеру ниже. Размер: 1366×439 px. Переформат под размер 1200×628 px Текст на баннере: СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Новогодние скидки до -25% на курсы ...
- $10Баннеры18 заявокЗакрыт7 лет назад
Ключевые моменты: Необходимы баннер на сайт, категории - http://active-center.com.ua Размер баннеров: Категории 1920х450 Требования к надписи на баннере: Текст на баннере согласно категории. Шрифт HelveticaNeueCyr (Roman) кегль 61 Пример: http://prntscr.com/f0kqo8 ...Баннеры21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо выполнить редизайн сайта, сейчас он выглядит так: www.med-magazin.ua Мы уже несколько лет не обновляли дизайн, в связи с чем он морально устарел. Надо разработать современный и актуальный вид сайта. Вот ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт8 лет назад
Успешно действующий, крупный интернет-магазин товаров для здоровья www.med-magazin.ua уже несколько лет не обновлял дизайн сайта, в связи с чем морально устарел. Необходимо создать для сайта "новое лицо", разработать свежий и актуальный графический дизайн. Основные ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт9 лет назад
Запуск и ведение рекламы в Facebook и YouTube. Основные задачи: 1. Разработка стратегии рекламной кампании. 2. Составление медиаплана и бюджета кампании. 3. Настройка и запуск рекламной кампании. 4. ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Крупной розничной сети магазинов «Ваше здоровье» и интернет-магазину www.med-magazin.ua требуется консультант в области брендинга и коммуникационных стратегий. Компания успешно работает на рынке Украины больше 10 лет, является лидером в сегменте товаров для здоровья. С целью развития ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется исполнитель для подготовки видео обзоров для интернет-магазина. Специализация компании - товары для здоровья, красоты и здорового образа жизни. Продолжительность видео - до 4 мин. Необходим видеообзор такого формата: https://www.youtube.com/watch?v=8cQl9eunTDE Просьба добавлять свои ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется исполнитель для подготовки качественных клиентоориентированных SEO-текстов для интернет-магазина. Специализация интернет-магазина – домашняя медтехника, ортопедические товары, товары для красоты и здорового образа жизни. Текст должен восприниматься легко и ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется исполнитель для подготовки качественных клиентоориентированных SEO-текстов для интернет-магазина. Специализация интернет-магазина – домашняя медтехника, ортопедические товары, товары для красоты и здорового образа жизни. Пример ТЗ для SEO-текстов во вложении. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуетсяисполнитель для подготовки качественных описаний карточек товаров для интернет-магазина. Тематикаинтернет магазина – домашняя медтехника, ортопедические товары, товары для красоты и здорового образа жизни. Требованияк описаниям: объем– ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется исполнитель для подготовки описаний товаров для интернет-магазина. Специализация – ортопедические товары. Требования к описанию: уникальность текста – минимум 95% количество знаков – от 700 без пробелов ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо подготовить дизайн баннера на сайт интернет-магазина. Размер 200*280 Баннер должен содержать: Лого компании Текст: АКЦИЯ! КУПИТЕ ортопедические товары стоимостью свыше 500 грн. ПОЛУЧИТЕ Аппликатор Кузнецова ...Баннеры24 заявкиЗакрыт10 лет назад