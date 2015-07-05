medmagazin

Людмила Супрун medmagazin

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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  • Ищем дизайнера для подготовки баннеров на сайт

    $10

    Добрый день! Нужен дизайнер для подготовки баннеров на сайт.  ТЗ по первому баннеру ниже.  Размер: 1366×439 px. Переформат под размер 1200×628 px Текст на баннере: СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Новогодние скидки до -25% на курсы ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннеры на сайт

    Ключевые моменты:  Необходимы баннер на сайт, категории  - http://active-center.com.ua Размер баннеров: Категории 1920х450 Требования к надписи на баннере: Текст на баннере согласно категории. Шрифт HelveticaNeueCyr (Roman) кегль 61  Пример:  http://prntscr.com/f0kqo8 ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн сайта интернет-магазина товаров для здоровья

    Добрый день! Необходимо выполнить редизайн сайта, сейчас он выглядит так: www.med-magazin.ua  Мы уже несколько лет не обновляли дизайн, в связи с чем он морально устарел. Надо разработать современный и актуальный вид сайта. Вот ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн сайта

    Успешно действующий, крупный интернет-магазин товаров для здоровья www.med-magazin.ua уже несколько лет не обновлял дизайн сайта, в связи с чем морально устарел. Необходимо создать для сайта "новое лицо", разработать свежий и актуальный графический дизайн. Основные ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Реклама в социальных сетях

    Запуск и ведение рекламы в Facebook и YouTube. Основные задачи: 1. Разработка стратегии рекламной кампании. 2. Составление медиаплана и бюджета кампании. 3. Настройка и запуск рекламной кампании. 4. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ребрендинг успешно действующей компании

    Крупной розничной сети магазинов «Ваше здоровье» и интернет-магазину www.med-magazin.ua требуется консультант в области брендинга и коммуникационных стратегий.   Компания успешно работает на рынке Украины больше 10 лет, является лидером в сегменте товаров для здоровья. С целью развития ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Видеообзоры для интернет-магазина

    Требуется исполнитель для подготовки видео обзоров для интернет-магазина. Специализация компании - товары для здоровья, красоты и здорового образа жизни. Продолжительность видео - до 4 мин.  Необходим видеообзор такого формата: https://www.youtube.com/watch?v=8cQl9eunTDE Просьба добавлять свои ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт. Написание SEO-текстов для интернет-магазина

    Требуется исполнитель для подготовки качественных клиентоориентированных SEO-текстов для интернет-магазина.  Специализация интернет-магазина – домашняя медтехника, ортопедические товары, товары для красоты и здорового образа жизни. Текст должен восприниматься легко и ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт. Написание SEO-текстов для интернет-магазина

    Требуется исполнитель для подготовки качественных клиентоориентированных SEO-текстов для интернет-магазина. Специализация интернет-магазина – домашняя медтехника, ортопедические товары, товары для красоты и здорового образа жизни. Пример ТЗ для SEO-текстов во вложении. ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт. Описания карточек товаров для интернет-магазина

    Требуетсяисполнитель для подготовки качественных описаний карточек товаров для интернет-магазина.   Тематикаинтернет магазина – домашняя медтехника, ортопедические товары, товары для красоты и здорового образа жизни.   Требованияк описаниям: объем– ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт описаний товаров для интернет-магазина

    Требуется исполнитель для подготовки описаний товаров для интернет-магазина. Специализация – ортопедические товары. Требования к описанию: уникальность текста – минимум 95% количество знаков – от 700 без пробелов ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн баннера на сайт интернет-магазина

    Необходимо подготовить дизайн баннера на сайт интернет-магазина. Размер 200*280 Баннер должен содержать: Лого компании Текст: АКЦИЯ! КУПИТЕ ортопедические товары стоимостью свыше 500 грн. ПОЛУЧИТЕ Аппликатор Кузнецова ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад