Копирайт. Описания карточек товаров для интернет-магазина

Требуется опытный рерайтер для написания текстов на информационный сайт околостроительной тематики. Объем около 10 статей по +/-5000 знаков без пробелов. Оплата за каждую 1000 символов - 45 руб. Для каждой статьи будет дано тех задание. Пример ТЗ https://goo.gl/AsoGgC Требования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуетсяисполнитель для подготовки качественных описаний карточек товаров для
интернет-магазина.
Тематикаинтернет магазина – домашняя медтехника, ортопедические товары, товары для
красоты и здорового образа жизни.
Требованияк описаниям:
объем– от 800 знаков без пробелов
уникальностьтекста – минимум 95% (Advego Plagiatus – http://advego.ru/plagiatus/)
Текстдолжен восприниматься легко и логично, описание должно содержать полезную
информацию для клиента и в полной мере давать представление о товаре, его
характеристиках и преимуществах.
Оплатана карту ПриватБанка. Стоимость работы договорная (указывайте свою цену за 1000
збп).
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