Рарайт статей по строительству

КопирайтингЗавершен15 заявок534 просмотра
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Требуется опытный рерайтер для написания текстов на информационный сайт околостроительной тематики.

Объем около 10 статей по +/-5000 знаков без пробелов. Оплата за каждую 1000 символов - 45 руб. 

Для каждой статьи будет дано тех задание. Пример ТЗ https://goo.gl/AsoGgC

Требования к уникальности:  уникальность не ниже 90% по ЕТХТ и text.ru (Общая 70+, По источнику не более 20)

Для проверки вхождений ключей в текст, будет доступ к специальному сервису, который делает это автоматически.

Оплата (WMR/ЯндексДеньги)

При отклике на проект присылайте примеры написанных статей.

8 лет назад
yarma40k
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sistersept
Ирина 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$28
10 дней
Качественные, в срок, грамотные и интересные статьи. Именно тот кто мне нужен.
Четкое ТЗ, своевременная оплата, большой объем работы, быстрая обратная связь. Не заказчик, а мечта фрилансера. Рада, что снова вас встретила) С удовольствием продолжу сотрудничество.
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