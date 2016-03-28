Рарайт статей по строительству

Требуется опытный рерайтер для написания текстов на информационный сайт околостроительной тематики.

Объем около 10 статей по +/-5000 знаков без пробелов. Оплата за каждую 1000 символов - 45 руб.

Для каждой статьи будет дано тех задание. Пример ТЗ https://goo.gl/AsoGgC

Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% по ЕТХТ и text.ru (Общая 70+, По источнику не более 20)

Для проверки вхождений ключей в текст, будет доступ к специальному сервису, который делает это автоматически.

Оплата (WMR/ЯндексДеньги)

При отклике на проект присылайте примеры написанных статей.