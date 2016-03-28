Рарайт статей по строительству

Необходимо написать уникальные рекламные тексты для сайта формата офф-магазин на тему бытовых запчастей. Будут указаны общие названия, например "Тэн для водонагревателя", для него необходима отдельная статья + при указании конкретных брендов (пр. Ariston, Termex) требуются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный рерайтер для написания текстов на информационный сайт околостроительной тематики.
Объем около 10 статей по +/-5000 знаков без пробелов. Оплата за каждую 1000 символов - 45 руб.
Для каждой статьи будет дано тех задание. Пример ТЗ https://goo.gl/AsoGgC
Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% по ЕТХТ и text.ru (Общая 70+, По источнику не более 20)
Для проверки вхождений ключей в текст, будет доступ к специальному сервису, который делает это автоматически.
Оплата (WMR/ЯндексДеньги)
При отклике на проект присылайте примеры написанных статей.
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