Статьи для Миралинкс

КопирайтингЗавершен3 заявки181 просмотр
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Здравствуйте, есть тз на 30 уникальных статей. Каждая 2000зн.. К оплате 600грн на карту ПриватБанк.

Тематика: наружная реклама, вывески, 1-rk.com.ua

Примеры статей:

на 3 ссылки

http://ornellamuti.ru/interesnoe-2/luchshaya-vyveska-kakaya-ona/

http://kemcbs.com/uvlech/4556-reklamnye-vyveski-s-kontrazhurom.html

на 5 ссылок

http://apple-iphone.net.ru/blog/2015-10-22-3621

8 лет назад
zagrivyi
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Bogos
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$30
1 день
Тексты Светлана написала качественные, уникальные, в полном соответствии с ТЗ. Планируем сотрудничество дальше.
Рекомендую Сергея как добросовестного заказчика! Оплата своевременная. Спасибо за приятное сотрудничество.
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