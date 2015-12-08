Статьи для Миралинкс

Нужно сделать описание к разделу о сверлах (бурах) для перфораторах. 1 текст обобщающий для общего раздела. 4 текста для более с уженного круга, а именно буры Макита для перфораторов Буры AEG для перфораторов Буры HILTI ... Буры Dewalt ... Обязательно понимать ...