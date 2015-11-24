5 статей авто тематики

Ищу копирайтера для написания текстов на женский сайт. Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей. Объем 700 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 30 до 50р в зависимости от сложности текста. На каждый текст будет ...
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Добрый день.
Статьи:
Как увеличивают дорожный просвет
Зачем нужны проставки
Межвитковые проставки
Увеличить Клиренс
Материал проставок( есть алюминий более дешовый, капролон более дорогой, про все материалы, то что есть можно здесь посмотреть http://prostavki.ru/fotoprises.html (полиуритан, маслостойкая резина, тоже есть, но там не укахано) эту статью можно сделать на 2к символов.
С уважением, Дмитрий.
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