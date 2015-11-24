5 статей авто тематики

Добрый день.

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Материал проставок( есть алюминий более дешовый, капролон более дорогой, про все материалы, то что есть можно здесь посмотреть http://prostavki.ru/fotoprises.html (полиуритан, маслостойкая резина, тоже есть, но там не укахано) эту статью можно сделать на 2к символов.

С уважением, Дмитрий.