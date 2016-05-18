Лихой копирайтер!

Почта: [email protected]

Выполняю работу самостоятельно, оперативно и качественно.

Имею большой опыт в области написания текстов на самые различные темы. Вследствие чего продающие тексты для людей получаются уже автоматически.

Ведущий копирайтер сайтов:

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