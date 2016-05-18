Лихой копирайтер!
Почта: [email protected]
Выполняю работу самостоятельно, оперативно и качественно.
Имею большой опыт в области написания текстов на самые различные темы. Вследствие чего продающие тексты для людей получаются уже автоматически.
Ведущий копирайтер сайтов:
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
8 лет назад
Адекватный исполнитель. Опытный и профессиональный копирайтер. Всем рекомендую. Отличный вариант. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Прекрасно поставленная задача. Обратная связь. Оперативная оплата. Рекомендую!
$7
8 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача. Оперативная консультация. Достойная и своевременная оплата. Рекомендую!
$97
9 баллов
8 лет назад
Мы сработались. Обращаюсь повторно. Все устраивает.
Ответный отзыв
С удовольствием продолжаю сотрудничать с заказчиком. Рекомендую!
$5
9 баллов
9 лет назад
Заказ сделан оперативно
Ответный отзыв
Рекомендую сотрудничество со Стасом!
$18
10 баллов
9 лет назад
результат устроил, скорость высокая
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Быстрая оплата, чёткость поставленных задач. Рекомендую!
Копирайтинг
44 отзыва(-1)
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
$40/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$4/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга