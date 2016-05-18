Frostator

Илья Frostator

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Лихой копирайтер!

Почта: [email protected]

Выполняю работу самостоятельно, оперативно и качественно.

Имею большой опыт в области написания текстов на самые различные темы. Вследствие чего продающие тексты для людей получаются уже автоматически.

Ведущий копирайтер сайтов:

http://www.sconstruct.ru

http://nice-point.ru

http://amksteel.ru

http://isee360.ru

http://rec360.ru

http://www.nevado.ru

http://lomcvet.ru

http://www.pusk12.ru

http://idealdom.com.ua

https://studwork.org

http://idiev.ru

http://vsgame.ru

http://novoe-ryabcevo.ru

http://www.solnechniy-lug.ru

http://poselok-arneevo.ru

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Отзывы заказчиков

Kudresovi
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Текст для лендинга.
Адекватный исполнитель. Опытный и профессиональный копирайтер. Всем рекомендую. Отличный вариант. Продолжаем сотрудничать.
Прекрасно поставленная задача. Обратная связь. Оперативная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
angelofabyss
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
8 баллов
8 лет назад
Требуется написать текст для marketing kit
Всё ок
Чётко поставленная задача. Оперативная консультация. Достойная и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Verakoroleva
Вера 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$97
9 баллов
8 лет назад
21 SEO-статья для сайта
Мы сработались. Обращаюсь повторно. Все устраивает.
С удовольствием продолжаю сотрудничать с заказчиком. Рекомендую!
Ответный отзыв
Gloome
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
9 баллов
9 лет назад
Текст для страницы партнерской программы
Заказ сделан оперативно
Рекомендую сотрудничество со Стасом!
Ответный отзыв
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Копирайт для сайта
результат устроил, скорость высокая
Отличный заказчик. Быстрая оплата, чёткость поставленных задач. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
44 отзыва(-1)
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
$40/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$4/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга