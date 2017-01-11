21 SEO-статья для сайта

КопирайтингЗавершен20 заявок247 просмотров
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Описание статей вложенным файлом. Статьи для сайта http://www.nevado.ru/ (для нового дизайна). Жду Ваших предложений по цене и срокам написания текстов. Объем каждой статьи 2500 - 3000 знаков. 2-3 подзаголовка: 1) О продукте, 2) Стоимость (общими словами)  3) На усмотрение автора (где-то о системе профилей)

7 лет назад
Verakoroleva
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Frostator
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$97
5 дней
Мы сработались. Обращаюсь повторно. Все устраивает.
С удовольствием продолжаю сотрудничать с заказчиком. Рекомендую!
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