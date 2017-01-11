21 SEO-статья для сайта

Здравствуйте.Требуется сделать рерайт готового текста, Правил пользования сайтом на Английском языке, что бы текст при проверке был уникальным. 967 слов. Оплата: Яндекс деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание статей вложенным файлом. Статьи для сайта http://www.nevado.ru/ (для нового дизайна). Жду Ваших предложений по цене и срокам написания текстов. Объем каждой статьи 2500 - 3000 знаков. 2-3 подзаголовка: 1) О продукте, 2) Стоимость (общими словами) 3) На усмотрение автора (где-то о системе профилей)
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