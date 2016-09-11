Необходимо подготовить несколько рекомендательных писем(около 50шт.), в виде шаблона. В данном письме клиент высказывают свою благодарность исполнителю за предоставленные услуги в определенной сфере деятельности. Особые требования: - письмо должно быть составлено на украинском языке (Обязательно) - в заявке разместить пример ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Нам требуется копирайтер для очень крупного проекта по разработке секс шопа с нуля. Планируется написание 100 инфо статей (1 статья по 8К знаков х 100 статей = 800К знаков), уникализация товарной матрицы в 15 000 карт (15 000 карт х 300 знаков = 4 500К знаков), а также написание категорийных страниц (1 категорийная страница по 3К знаков х 250 страниц = 750К знаков).
Итого: 6 500К знаков.
Условия:
1) 100% предоплата по 1000 рублей сначала и по по 10 000 рублей через пару месяцев
2) очень ответственный заказчик (я; Андрей Гольянов; професиональный переводчик по финансам; люблю хорошие продающие тексты на товарной матрице) и следовательно стимулирование к росту
3) объем - около 5К знаков в течение месяца 1, а затем повышение до 10К знаков в день.
4) длительность проекта - 1) запускаем сайт в течение 6-8 месяцев, 2) начинаем запускать второй секс шоп... - по сути дела, если будут бюджеты (они точно будут через месяца 3, а пока будет просто 500 рублей в день за 5К в день), то я смогу нагружать по 10К в день в течение 2-3 лет легко.
Если заинтересовало, прошу приложить пример работы к сообщению здесь + написать краткий ответ на вопрос "Почему стоит выбрать именно на меня в качестве копирайтера для секс шопа?".
5) Ставка - 100 рублей/1К знаков
С уважением,
Андрей Гольянов
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