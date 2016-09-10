В связи с обновлением сайта было принято решение обновлять всё и вся. Нужно написать продающий текст для презентации туристического направления на сайте. Сфера - активный отдых в горах. В случае приятного результата исполнителя ждёт еще ...
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Здравствуйте!
Нужен копирайтер на тему FASHION, FASHION PHOTO, BEAUTY, LIFESTYLE, SPORT, EVENT, FOOD, MEN
Для начала мне нужно как минимум 30 статьей уникальных на вышеперечисленные темы , в дальнейшем на постоянной основе буду заказывать
700-1000 слов каждая статья . Прописать ключи в заголовках( предоставлю ). Должны быть как заголовки так и подзаголовки, чтоб соблюдалась иерархия. Статья должна быть структурированной.
Статья должна быть уникальной и грамотно написана.Если есть опыт сотрудничества или работы в глянсах или веб изданиях это большой плюс. Пришлите сразу примеры работ. Если не ответил посмотрев ваш ответ, значит вы не прочли внимательно задание и не прислали на него ответ или цена выше моих ожиданий.
Прошу указать адекватные цены и ссылку на свои работы. Обязательно тестовое(неоплачивается) задание! Определюсь оперативно так как статьи(часть) нужны на следующей неделе
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