Здравствуйте!

Нужен копирайтер на тему FASHION, FASHION PHOTO, BEAUTY, LIFESTYLE, SPORT, EVENT, FOOD, MEN

Для начала мне нужно как минимум 30 статьей уникальных на вышеперечисленные темы , в дальнейшем на постоянной основе буду заказывать

700-1000 слов каждая статья . Прописать ключи в заголовках( предоставлю ). Должны быть как заголовки так и подзаголовки, чтоб соблюдалась иерархия. Статья должна быть структурированной.

Статья должна быть уникальной и грамотно написана.Если есть опыт сотрудничества или работы в глянсах или веб изданиях это большой плюс. Пришлите сразу примеры работ. Если не ответил посмотрев ваш ответ, значит вы не прочли внимательно задание и не прислали на него ответ или цена выше моих ожиданий.

Прошу указать адекватные цены и ссылку на свои работы. Обязательно тестовое(неоплачивается) задание! Определюсь оперативно так как статьи(часть) нужны на следующей неделе