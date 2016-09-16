Нужен копирайт на турпродукт

КопирайтингЗавершен2 заявки178 просмотров
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В связи с обновлением сайта было принято решение обновлять всё и вся. Нужно написать продающий текст для презентации туристического направления на сайте. Сфера - активный отдых в горах. В случае приятного результата исполнителя ждёт еще 10 аналогичных проектов. Работа не объёмная, копирайт примерно на 4000 символов (примерно), и немного рерайта (старое описание маршрута по дням сделать более вкусным). 

Первая работа - http://radialclub.ru/nashi-pohody/letnij-sezon/k-podnozhju-g-beluha/ - нужно новое описание, после прочтения которого у читателя появлялось бы неудержимое желание уехать в горы Алтая :-) плюс обновить текст описания маршрута по дням, читая которое клиент бы уже ощущал ароматы альпийских лугов и знойное горное солнце. 

Прошу сразу указывать ожидаемую стоимость.  

7 лет назад
asankheia
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ZakharovaNatalie
Наталья 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$8
2 дня
Наталья выполнила поставленную задачу на все сто! На выходе получилось именно то, что я хотел - качественный, вдохновляющий материал, явно выполненный с душой. Отличные контрасты в описании с необычайно живым текстом, после прочтения которого хочется бросить всё к чертям и уехать в горы (как и было задумано). Рекомендую! Обязательно продолжим сотрудничество :)
Отличный работодатель! Четко ставит задачи, помогает в работе, дает советы и подсказки, очень доброжелательный и коммуникабельный. Оплата в срок. Рекомендую)))
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