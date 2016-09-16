Переводчик с АЯ на РЯ, с РЯ на АЯ, копирайтер, рерайтер
Занимаюсь переводами с английского на русский и наоброт. Закончила ин яз, диплом переводчика.
Опыт работы копирайтером 1 год. Грамотный русский язык, свободное владение английским.
Пишу и перевожу статьи любой тематики.
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
9 лет назад
Наталья выполнила поставленную задачу на все сто! На выходе получилось именно то, что я хотел - качественный, вдохновляющий материал, явно выполненный с душой. Отличные контрасты в описании с необычайно живым текстом, после прочтения которого хочется бросить всё к чертям и уехать в горы (как и было задумано). Рекомендую! Обязательно продолжим сотрудничество :)
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Четко ставит задачи, помогает в работе, дает советы и подсказки, очень доброжелательный и коммуникабельный. Оплата в срок. Рекомендую)))
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга