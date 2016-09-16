Наталья выполнила поставленную задачу на все сто! На выходе получилось именно то, что я хотел - качественный, вдохновляющий материал, явно выполненный с душой. Отличные контрасты в описании с необычайно живым текстом, после прочтения которого хочется бросить всё к чертям и уехать в горы (как и было задумано). Рекомендую! Обязательно продолжим сотрудничество :)