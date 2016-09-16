ZakharovaNatalie

Наталья ZakharovaNatalie

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводчик с АЯ на РЯ, с РЯ на АЯ, копирайтер, рерайтер

Занимаюсь переводами с английского на русский и наоброт. Закончила ин яз, диплом переводчика.

Опыт работы копирайтером 1 год. Грамотный русский язык, свободное владение английским. 

Пишу и перевожу статьи любой тематики. 

Отзывы заказчиков

asankheia
Павел 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайт на турпродукт
Наталья выполнила поставленную задачу на все сто! На выходе получилось именно то, что я хотел - качественный, вдохновляющий материал, явно выполненный с душой. Отличные контрасты в описании с необычайно живым текстом, после прочтения которого хочется бросить всё к чертям и уехать в горы (как и было задумано). Рекомендую! Обязательно продолжим сотрудничество :)
Отличный работодатель! Четко ставит задачи, помогает в работе, дает советы и подсказки, очень доброжелательный и коммуникабельный. Оплата в срок. Рекомендую)))
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга