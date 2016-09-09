asankheia

Павел asankheia

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Доработать подвал сайта

    Есть действующий сайт. Нужно сделать аккуратный подвал сайта (с учётом адаптивной вёрстки). Wordpress.  Сайт - https://pohod.me/ Пример необходимой работы - в прикреплении (без входа для агентов). Работа не срочная. За ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать карту

    День добрый! Нужно нарисовать карту с маршрутом лыжного тура, обозначить на ней ключевые точки. Основные моменты для будущей иллюстрации попытался передать на рисунке в прикреплении. Остальные детали обсудим лично.  В случае удачного ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подогнать готовую вёрстку сайта на Wordpress

    Здравствуйте! Ищу программиста для интеграции вёрстки под систему управления WP. Сайт - главная и 3 страницы (каталог, страница товара и новости), плюс нужно внести немного функционала -  обратная связь, фильтрация в каталоге ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен копирайт на турпродукт

    В связи с обновлением сайта было принято решение обновлять всё и вся. Нужно написать продающий текст для презентации туристического направления на сайте. Сфера - активный отдых в горах. В случае приятного результата исполнителя ждёт еще ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен копирайт на турпродукт

    В связи с обновлением сайта было принято решение обновлять всё и вся. Нужно написать продающий текст для презентации туристического направления на сайте. Сфера - активный отдых в горах. В случае приятного результата исполнителя ждёт еще ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Новый дизайн + вёрстка сайта для туроператора

    1. Нужен простой, но при этом солидный и удобный сайт для компании, занимающейся активным отдыхом в горах. 2. Просто, приятно и аккуратно. Не должен пестрить и быть перегруженным деталями. Зашёл — выбрал тур — ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Stesa
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нарисовать векторную графику (работы на 10 минут).
Павел приятный и адекватный заказчик, всё понятно объяснил. Рекомендую)
Анастасия очень ответственный исполнитель. Справилась с работой оперативно (быстрее установленных сроков) и очень качественно. Всё сделала именно так, как требовалось в тз. Буду обращаться к ней еще, если появятся новые задачи)) Рекомендую!
Ответный отзыв
topref
Олег 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Подогнать готовую вёрстку сайта на Wordpress
WordPress
Отличный заказчик, четкое тз и своевременная оплата. Было приятно поработать.
В двух словах писать не буду, ибо работа была не маленькой и довольно серьёзной, поэтому, думаю, надо и отзыв писать как полагается. Итак: 1. Качество работы - на все 500% из 100 возможных! Благодаря Олегу работать с готовым сайтом сможет даже тот, кто никогда не связывался ни с какой CMS. Всё автоматизировано и отработано так, что процесс наполнения сайта сейчас доставляет эстетическое удовольствие (а не мучения, как было прежде на старом сайте). Честно говоря, не думал, что результат будет таким. Все мои ожидания не то что оправдались, даже больше - Олег их смог превзойти в десятки раз. 2. Соблюдение сроков. Моё тз было "пространственным" и имело мало общего с предстоящей задачей, поэтому сроков конкретных не имели. Но, тем не менее, Олег работал на качество, при этом не затягивая по срокам. Всё выполнено быстро! 3. Олег легко и быстро вносил любые правки (причём, даже в дизайн, хотя проект подразумевал под собой только "натяжку" вёрстки на движок), а так же предлагал свои идеи, которые, к слову, оказались к месту. В общении проблем не возникало - он легко объясняет чайнику (мне) непонятные термины и действия. Показал и научил пользоваться wordpress-ом. Рекомендую Олега как надёжного и опытного специалиста. Обязательно будем работать с ним еще! Спасибо Вам за такую классную работу!
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$450
10 баллов
9 лет назад
Новый дизайн + вёрстка сайта для туроператора
Павел — приятный в общении человек, готовый всегда очень оперативно ответить на любые вопросы по своему проекту. Это было очень позитивное сотрудничество, спасибо!
С Алексеем приятно работать, делает всё качественно, быстро и на совесть! Дизайн получился даже лучше, чем я его изначально представлял :) Во время работы исполнитель неоднократно подсказывал классные идеи для сайта, моментально вносил нужные правки. В плане общения - вся работа обсуждалась по e-mail-у - проблем не возникало, всегда был на связи, очень коммуникабелен, понимает с полуслова (очень важный момент - когда заказчик (то бишь я) чайник и не знает как объяснить, что нужно сделать - довольно тяжело общаться. С Алексеем же проблем таких не возникало, умеет объяснять "на пальцах"). Если мне понадобится еще один сайт (а я уверен, что понадобится!), обязательно обращусь к нему! Рекомендую!
Ответный отзыв
ZakharovaNatalie
Наталья 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайт на турпродукт
Отличный работодатель! Четко ставит задачи, помогает в работе, дает советы и подсказки, очень доброжелательный и коммуникабельный. Оплата в срок. Рекомендую)))
Наталья выполнила поставленную задачу на все сто! На выходе получилось именно то, что я хотел - качественный, вдохновляющий материал, явно выполненный с душой. Отличные контрасты в описании с необычайно живым текстом, после прочтения которого хочется бросить всё к чертям и уехать в горы (как и было задумано). Рекомендую! Обязательно продолжим сотрудничество :)
Ответный отзыв