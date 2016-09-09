В двух словах писать не буду, ибо работа была не маленькой и довольно серьёзной, поэтому, думаю, надо и отзыв писать как полагается. Итак: 1. Качество работы - на все 500% из 100 возможных! Благодаря Олегу работать с готовым сайтом сможет даже тот, кто никогда не связывался ни с какой CMS. Всё автоматизировано и отработано так, что процесс наполнения сайта сейчас доставляет эстетическое удовольствие (а не мучения, как было прежде на старом сайте). Честно говоря, не думал, что результат будет таким. Все мои ожидания не то что оправдались, даже больше - Олег их смог превзойти в десятки раз. 2. Соблюдение сроков. Моё тз было "пространственным" и имело мало общего с предстоящей задачей, поэтому сроков конкретных не имели. Но, тем не менее, Олег работал на качество, при этом не затягивая по срокам. Всё выполнено быстро! 3. Олег легко и быстро вносил любые правки (причём, даже в дизайн, хотя проект подразумевал под собой только "натяжку" вёрстки на движок), а так же предлагал свои идеи, которые, к слову, оказались к месту. В общении проблем не возникало - он легко объясняет чайнику (мне) непонятные термины и действия. Показал и научил пользоваться wordpress-ом. Рекомендую Олега как надёжного и опытного специалиста. Обязательно будем работать с ним еще! Спасибо Вам за такую классную работу!