Нужно нарисовать 9 простых человечков. Стиль - как в файле №1. Что нарисовать - файл №2.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть действующий сайт. Нужно сделать аккуратный подвал сайта (с учётом адаптивной вёрстки). Wordpress. Сайт - https://pohod.me/ Пример необходимой работы - в прикреплении (без входа для агентов). Работа не срочная. За ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
День добрый! Нужно нарисовать карту с маршрутом лыжного тура, обозначить на ней ключевые точки. Основные моменты для будущей иллюстрации попытался передать на рисунке в прикреплении. Остальные детали обсудим лично. В случае удачного ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Тематика группы - активный туризм, горы. Есть логотип, фирменные цвета и старая скучная обложка, которая нуждается в обновлении.Баннеры15 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Ищу программиста для интеграции вёрстки под систему управления WP. Сайт - главная и 3 страницы (каталог, страница товара и новости), плюс нужно внести немного функционала - обратная связь, фильтрация в каталоге ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
В связи с обновлением сайта было принято решение обновлять всё и вся. Нужно написать продающий текст для презентации туристического направления на сайте. Сфера - активный отдых в горах. В случае приятного результата исполнителя ждёт еще ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
В связи с обновлением сайта было принято решение обновлять всё и вся. Нужно написать продающий текст для презентации туристического направления на сайте. Сфера - активный отдых в горах. В случае приятного результата исполнителя ждёт еще ...Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
1. Нужен простой, но при этом солидный и удобный сайт для компании, занимающейся активным отдыхом в горах. 2. Просто, приятно и аккуратно. Не должен пестрить и быть перегруженным деталями. Зашёл — выбрал тур — ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад