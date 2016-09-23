Новый дизайн + вёрстка сайта для туроператора

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка297 просмотров
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1. Нужен простой, но при этом солидный и удобный сайт для компании, занимающейся активным отдыхом в горах.

2. Просто, приятно и аккуратно. Не должен пестрить и быть перегруженным деталями. Зашёл — выбрал тур — заказал тур. 

3. Из страниц - дизайн главной, дизайн каталога, дизайн самого тура, плюс адаптация. Примерную структуру пришлю по запросу, а так же подробное ТЗ. 

Для примера: хороший сайт в этой сфере- http://altairtour.ru/ http://www.russiadiscovery.ru/

Плохой сайт (простите) - http://ergakitur.ru/ http://www.zolotoe-koltso-tur.ru/tury-na-altaj.html

Требования к исполнителю - наличие положительных отзывов и приятное портфолио. Опыт написания сайтов в сфере туризма будет хорошим приоритетом. 

Верстка сайта
7 лет назад
asankheia
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$450
15 дней
С Алексеем приятно работать, делает всё качественно, быстро и на совесть! Дизайн получился даже лучше, чем я его изначально представлял :) Во время работы исполнитель неоднократно подсказывал классные идеи для сайта, моментально вносил нужные правки. В плане общения - вся работа обсуждалась по e-mail-у - проблем не возникало, всегда был на связи, очень коммуникабелен, понимает с полуслова (очень важный момент - когда заказчик (то бишь я) чайник и не знает как объяснить, что нужно сделать - довольно тяжело общаться. С Алексеем же проблем таких не возникало, умеет объяснять "на пальцах"). Если мне понадобится еще один сайт (а я уверен, что понадобится!), обязательно обращусь к нему! Рекомендую!
Павел — приятный в общении человек, готовый всегда очень оперативно ответить на любые вопросы по своему проекту. Это было очень позитивное сотрудничество, спасибо!
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