Новый дизайн + вёрстка сайта для туроператора

1. Нужен простой, но при этом солидный и удобный сайт для компании, занимающейся активным отдыхом в горах.

2. Просто, приятно и аккуратно. Не должен пестрить и быть перегруженным деталями. Зашёл — выбрал тур — заказал тур.

3. Из страниц - дизайн главной, дизайн каталога, дизайн самого тура, плюс адаптация. Примерную структуру пришлю по запросу, а так же подробное ТЗ.

Для примера: хороший сайт в этой сфере- http://altairtour.ru/ http://www.russiadiscovery.ru/

Плохой сайт (простите) - http://ergakitur.ru/ http://www.zolotoe-koltso-tur.ru/tury-na-altaj.html

Требования к исполнителю - наличие положительных отзывов и приятное портфолио. Опыт написания сайтов в сфере туризма будет хорошим приоритетом.