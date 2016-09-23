Новый дизайн + вёрстка сайта для туроператора

Здравствуйте! Прошу внимательно прочитать задачу – все шаблонные заявки удаляются! Необходим качественный, современный, дизайн главной страницы сайта. Есть два прототипа, потому интересует стоимость за один и два варианта соответственно. Если дизайн понравится и пройдет через все круги ада, ...
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1. Нужен простой, но при этом солидный и удобный сайт для компании, занимающейся активным отдыхом в горах.
2. Просто, приятно и аккуратно. Не должен пестрить и быть перегруженным деталями. Зашёл — выбрал тур — заказал тур.
3. Из страниц - дизайн главной, дизайн каталога, дизайн самого тура, плюс адаптация. Примерную структуру пришлю по запросу, а так же подробное ТЗ.
Для примера: хороший сайт в этой сфере- http://altairtour.ru/ http://www.russiadiscovery.ru/
Плохой сайт (простите) - http://ergakitur.ru/ http://www.zolotoe-koltso-tur.ru/tury-na-altaj.html
Требования к исполнителю - наличие положительных отзывов и приятное портфолио. Опыт написания сайтов в сфере туризма будет хорошим приоритетом.
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