Дорогой дизайн для дорогого клиента

Здравствуйте! Прошу внимательно прочитать задачу – все шаблонные заявки удаляются!

Необходим качественный, современный, дизайн главной страницы сайта.

Есть два прототипа, потому интересует стоимость за один и два варианта соответственно.

Если дизайн понравится и пройдет через все круги ада, то вам светит незабываемый и дорогой проект на ближайший месяц!

Интересуют только опытные, инициативные и открытые дизайнеры, которые "рисуют дизайн в тренде".

Рассматриваем кандидатуру только с качественным портфолио и предварительной ценой и сроками!

Прототипы: krh3a6.axshare.com

Варианты оплаты: безнал по договору, на карту, ЯД, WMR

Срок подачи до 18-00 09.09.16