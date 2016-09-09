Дорогой дизайн для дорогого клиента

Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки395 просмотров
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Здравствуйте! Прошу внимательно прочитать задачу – все шаблонные заявки удаляются! 

Необходим качественный, современный, дизайн главной страницы сайта. 

Есть два прототипа, потому интересует стоимость за один и два варианта соответственно. 

Если дизайн понравится и пройдет через все круги ада, то вам светит незабываемый и дорогой проект на ближайший месяц! 

Интересуют только опытные, инициативные и открытые дизайнеры, которые "рисуют дизайн в тренде". 

Рассматриваем кандидатуру только с качественным портфолио и предварительной ценой и сроками! 

Прототипы: krh3a6.axshare.com 

Варианты оплаты: безнал по договору, на карту, ЯД, WMR

Срок подачи до 18-00 09.09.16

7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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