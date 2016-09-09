Дорогой дизайн для дорогого клиента

необходимо разработать Дизайн Страницы готового сайта Сайт Avex.com.ua Страница будет выполнена в форме лендинга. Задача сделать яркую интересную страницу захвата. в фирменных цветах , целевая аудитория - производственники изготавливающие рекламные носители, мебель , [list][*]Структура –в приложении[*]Спецификация деятельности – ...
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Здравствуйте! Прошу внимательно прочитать задачу – все шаблонные заявки удаляются!
Необходим качественный, современный, дизайн главной страницы сайта.
Есть два прототипа, потому интересует стоимость за один и два варианта соответственно.
Если дизайн понравится и пройдет через все круги ада, то вам светит незабываемый и дорогой проект на ближайший месяц!
Интересуют только опытные, инициативные и открытые дизайнеры, которые "рисуют дизайн в тренде".
Рассматриваем кандидатуру только с качественным портфолио и предварительной ценой и сроками!
Прототипы: krh3a6.axshare.com
Варианты оплаты: безнал по договору, на карту, ЯД, WMR
Срок подачи до 18-00 09.09.16
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