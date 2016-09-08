Редизайн сайта

$70
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки301 просмотр
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Требуется провести редизайн  сайта благотворительного фонда www.chf-fund.spb.ru

тематика сайта -помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Требуется разработать макет главной и одной внутренней страницы. Дизайн должен быть адаптивным. Требуется только дизайн без верстки и натяжки на CMS.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
Marsala
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад