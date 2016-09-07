Реализация дизайна для новых страниц существующего сайта

Нужно создать уникальный дизайн лендинга. Есть макет. Тема: стоматология (пломбирование, имплантация и протезирование, брекеты, детская стоматология). Срок - до 18.00 Мск 09.09.2016. До конца дня этой пятницы. Оплата - 2500 руб. Присылайте примеры аналогичных работ, выберем. Подробности - с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
- дизайн баннера и слайдера на страницу по новой акции компании
- дизайн страницы с учетом новых видов услуг
- дизайн печатного пригласительного
- дизайн электронной версии пригласительного
От кандидата - портфолио и пожелания - что умеет делать хорошо.
И свою цену. Оплатим в удобной валюте.
Если сработаемся, то сможем и новые заказы на дизайн поручать.
Пишите в личку или комментарием под этим сообщением.
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