Реализация дизайна для новых страниц существующего сайта

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо:

- дизайн баннера и слайдера на страницу по новой акции компании

- дизайн страницы с учетом новых видов услуг

- дизайн печатного пригласительного

- дизайн электронной версии пригласительного

От кандидата - портфолио и пожелания - что умеет делать хорошо.

И свою цену. Оплатим в удобной валюте. 

Если сработаемся, то сможем и новые заказы на дизайн поручать.

Пишите в личку или комментарием под этим сообщением.

7 лет назад
Lidijka
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 года назад