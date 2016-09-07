Реализация дизайна для новых страниц существующего сайта

Необходимо:

- дизайн баннера и слайдера на страницу по новой акции компании

- дизайн страницы с учетом новых видов услуг

- дизайн печатного пригласительного

- дизайн электронной версии пригласительного

От кандидата - портфолио и пожелания - что умеет делать хорошо.

И свою цену. Оплатим в удобной валюте.

Если сработаемся, то сможем и новые заказы на дизайн поручать.

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