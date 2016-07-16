Добрый день, коллеги! Для сайта https://ecoslider.com/ru/ сделали seo-аудит. Выявлено ряд ошибок и моментов, требующих исправления (битые ссылки, скорость загрузки сайта...). Нужен программист или верстальщик, который ориентируется в PrestaShop и сможет качественно внести правки. В комментариях, пожалуйста, укажите, насколько вы ...
Приветствую вас!
Я с радостью вам помогу, если вам нужен профессиональный добросовестный копирайтер; ответственный, организованный проект-менеджер.
Пишу интересно и грамотно, потому что:
- Умею структурировать мысль
- Понимаю в стилях письменной речи
- Знаю сео-правила для текстов
- Разбираюсь в психологии человека/покупателя
- Имею филологичное, журналистское образование
- Разнообразный опыт общения с клиентами (менеджер по продажам, управляющая проектами, журналист и т.д.)
- Давать полезную информацию в понятной форме
- Использовать проверенную или общепринятую информацию
Интересны сложные проекты:
- Landing Page
- Презентации
- Коммерческие предложения
- Продающие тексты
- Доверие к моему опыту и знаниям в области копирайтинга.
- Достойную и своевременную оплату.
- зачем обращаться к специалисту, если ему говоришь что и как делать - хочется сказать в таком случае - вы стоматологу тоже советуете, как ему пломбу ставить?!
- я понимаю, что писак больше, чем настоящих копирайтеров, но умышленное унижение профессионала, чтобы понизить ему самооценку и сбить цену - это свойственно мелочным умам, которые не отличают оригинал от подделки.
Итак, как вы уже поняли, я - серьезный специалист. Безмерно уважаю бизнес моих заказчиков, в ответ ожидаю взаимность
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