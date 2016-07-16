Lidijka

Лидия Сиротюк Lidijka

 
39 летУкраина/Кропивницкий
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональный копирайтер и проект-менеджер

Приветствую вас!

Я с радостью вам помогу, если вам нужен профессиональный добросовестный копирайтер; ответственный, организованный проект-менеджер.

Пишу интересно и грамотно, потому что:

  • Умею структурировать мысль
  • Понимаю в стилях письменной речи
  • Знаю сео-правила для текстов
  • Разбираюсь в психологии человека/покупателя
  • Имею филологичное, журналистское образование
  • Разнообразный опыт общения с клиентами (менеджер по продажам, управляющая проектами, журналист и т.д.)
Поскольку я сама являюсь активным пользователем Google-поиска и знаю, что такое "искать и не найти ответы на вопросы по интересующему товару/услуге", для меня дело принципа:

- Давать полезную информацию в понятной форме

- Использовать проверенную или общепринятую информацию

Интересны сложные проекты:

  • Landing Page
  • Презентации
  • Коммерческие предложения
  • Продающие тексты
Основное, что ожиданию от заказчика:

  • Доверие к моему опыту и знаниям в области копирайтинга.
  • Достойную и своевременную оплату.
Отсутствие этих 2х пунктов демотивирует, поскольку

- зачем обращаться к специалисту, если ему говоришь что и как делать - хочется сказать в таком случае - вы стоматологу тоже советуете, как ему пломбу ставить?!

- я понимаю, что писак больше, чем настоящих копирайтеров, но умышленное унижение профессионала, чтобы понизить ему самооценку и сбить цену - это свойственно мелочным умам, которые не отличают оригинал от подделки.

Итак, как вы уже поняли, я - серьезный специалист. Безмерно уважаю бизнес моих заказчиков, в ответ ожидаю взаимность

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

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