Нужно нарисовать картинку

$10
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок232 просмотра
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Нужна нарисовать картинку для вставки в слайдер на сайте, разрешением не менее 1600x500px.

Примеры в приложении, цвета сайта покажу исполнителю. Жду цены, срок - как можно скорее.

7 лет назад
scraggy
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
onipkodmitriy
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Всё отлично!
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