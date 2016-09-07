Дизайн лендинга

Есть уже готовая страница http://videodedmoroz.ru, нужно переделать на ней элементы графики, цвета строки ссылок, и пр. Подробно, что меняем в прицепе к проекту. Подчеркну. Структуру блоков на странице менять НЕ нужно, шрифты и основные стили то же ...