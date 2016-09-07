Дизайн лендинга

$30
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок239 просмотров
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Необходим: Дизайн лендинга.

Тема: Приглашение людей в пансионат на тематическую встречу по настольными играм.

Семинары, ведение игр, собственно играть в игры и тд

Срок - 5 дней.

Оплата - 2000 р.

Я это вижу в стиле коммикса. 

Присылайте примеры аналогичных работ, выберем.

Подробности с выбранным кандидатом.

Дизайн лендинга
7 лет назад
dbgites
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад