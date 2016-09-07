Есть уже готовая страница http://videodedmoroz.ru, нужно переделать на ней элементы графики, цвета строки ссылок, и пр. Подробно, что меняем в прицепе к проекту. Подчеркну. Структуру блоков на странице менять НЕ нужно, шрифты и основные стили то же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим: Дизайн лендинга.
Тема: Приглашение людей в пансионат на тематическую встречу по настольными играм.
Семинары, ведение игр, собственно играть в игры и тд
Срок - 5 дней.
Оплата - 2000 р.
Я это вижу в стиле коммикса.
Присылайте примеры аналогичных работ, выберем.
Подробности с выбранным кандидатом.
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